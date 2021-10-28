Дерматолог рассказал, что может навредить губам

Испортившаяся гигиеническая помада, сухой воздух в квартире, а также ветер и герпес могут серьёзно навредить человеческим губам. Об этом «Москве 24» рассказал дерматолог, доктор медицинских наук, профессор Виталий Охлопков.

В этой ситуации нужно, во-первых, следить за влажностью в помещении, ставить увлажнители воздуха. Во-вторых, пить больше воды, до двух литров в день, — посоветовал Охлопков.

В качестве профилактики и действенного метода лечения трещин на губах врач посоветовал пользоваться гигиенической помадой или стиками с D-пантенолом в составе. Помимо этого, важно есть яблоки, овощи и мясо, потому что сухость губ может быть признаком дефицита железа в организме. Также Охлопков предупредил об опасности герпеса, который может «выскочить» в стрессовой ситуации.

Это ДНК-содержащий вирус, который остаётся на всю жизнь, попав однажды в организм. Как правило, это происходит в возрасте от трёх до пяти лет. Когда, например, переохлаждение у человека, стрессовый фактор, вирус выстреливает в какой-то определённый участок кожи, и там появляются вот эти пузырьки. Потом вирус обратно прячется и сидит в организме, — резюмировал он.

Ранее косметолог рассказала, как ухаживать за кожей в осенне-зимний период. По её словам, в это время кожа лица нуждается в активном увлажнении, лучше всего для этого подойдёт процедура биоревитализации.