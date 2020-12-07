Дерматолог предупредила об опасности антисептика в мороз

https://static.news.ru/photo/07511e92-388b-11eb-839e-fa163e074e61_660.jpg Фото: 2020 Sumit Sanyal/Keystone Press Agency/Global look press

Использование санитайзеров в морозную погоду может нанести вред кожному покрову. Об этом рассказала внештатный специалист по дерматологии и косметологии Министерства здравоохранения Московской области Наталия Махнёва.

Поводом для комментария стало сообщение синоптиков о том, что в ближайшую неделю установится минусовая температура. Поскольку время диктует определённые условия жизни, люди должны использовать спиртосодержащие антисептики, чтобы сохранить здоровье.

Поэтому необходимо иметь в сумке крем для рук с питательным жировым составом, с витаминами А и Е, гиалуроновой кислотой. После обработки спиртосодержащим антисептиком нужно обязательно обрабатывать руки увлажняющими питательными кремами для рук и, конечно, носить перчатки или варежки, чтобы сохранить тепло и предотвратить появление трещин на коже рук. Если вы не используете крема, по крайней мере надевайте перчатки, — предупредила эксперт в эфире «Радио 1».

По её словам, применять крем необходимо не только для кожи рук. Махнёва рекомендует накладывать питательный крем и на лицо. Он должен быть с жировой основой, чтобы кожа не трескалась от мороза. На состояние эпидермиса могут повлиять и медицинские маски. При их ношении тоже нужно соблюдать определённые правила. Врач ещё раз напомнила, что надевать защитные средства нужно только при скоплении людей, а когда люди находятся друг от друга на достаточном расстоянии, то маску лучше снять.

Это необходимо, чтобы кожа получила поток свежего воздуха, чтобы предотвратить вдыхание своих же микроорганизмов. К сожалению, они также могут провоцировать появление фолликулита и гнойничковых высыпаний, — отмечает Махнёва.

При этом на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что жители всех регионов России в целом соблюдают меры профилактики коронавируса и носят маски в общественных местах, однако на прошлой неделе было составлено около 30 тысяч протоколов об административном правонарушении.

Как сообщал NEWS.ru, ранее врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что почти у всех пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, наблюдалось повышение артериального давления. По его словам, причиной этого является снижение эластичности сосудистых стенок по всему организму.