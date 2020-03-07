https://static.news.ru/photo/714e1a16-600a-11ea-b86d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolas Joao Kokovlis/ZUMAPRESS.com

Наиболее предсказуемо организм реагирует на введение в кожу красителей тёмных цветов, рассказал врач-дерматокосметолог Алексей Едемский.

По словам доктора, цветные красители могут оказаться токсичными, а также мастера могут приобретать краски нелегально, чтобы сэкономить и риски осложений для здоровья возрастают. К тому же, избавиться от чёрного или тёмно-синего рисунка на коже, при необходимости, проще, чем от яркого, также их проще перекрыть новой татуировкой. Хуже всего выглядит кожа после удаления татуировок, выполненных краской со светоотражающими частицами, от неё остаются грубые рубцы, передаёт Радио Sputnik.

Эта ситуация касается не только классических татуировок, но даже перманентного макияжа: девушка ходит в течение года, двух лет с постоянно мокнущими бровями или губами — это индивидуальная реакция иммунитета на краситель, — уточнил Едемский.

Как писал NEWS.ru ранее, пирсинг — глупейшая мода, которая больше всего свойственна девушкам. Это несвойственный естественному развитию человеческого тела процесс, заявил первый замглавы комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он отметил, что прокалывание тела нарушает гигиену.