Дерматолог объяснила причину феномена «ковидных пальцев»

Появление у пациентов так называемых «ковидных пальцев» является новым симптомом заболевания коронавирусом. При этом его наличие чаще всего может быть вызвано генетической предрасположенностью. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Лариса Сафонова.

У некоторых людей, у которых есть предрасположенность, развивается васкулит. И может внешне покраснеть, и даже иногда с синюшным оттенком бывает кожа на конечностях, на пальцах рук и ног. Такое бывает, но не у всех. С излечением от коронавируса всё проходит, — объяснила врач.

Симптом проявляется в виде покраснения и отёков кончиков пальцев, на которых возникают пузырьки с жидкостью. Такая патология встречается у каждого пятого пациента с COVID-19, об этом рассказали специалисты Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии и госпиталя в Коммунарке.

Глава Центра диагностики нарушений у пациентов Мария Петина, сообщила, что этот симптом обычно встречается у несовершеннолетних, но иногда может быть зарегистрирован также у взрослых. Подобное «ложное обморожение» является следствием реакции иммунитета и дисфункции эндотелия. Из этих клеток состоит внутренняя оболочка сосудов.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в России зафиксировано 39 165 новых случаев заражения COVID-19. На данный момент общее число заболевших в государстве составляет 8 795 095 человек.