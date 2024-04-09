Дерматолог объяснила, как легко избежать преждевременного старения Дерматолог Вертиева: солнцезащитный крем помогает защитить кожу от старения

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Предотвратить преждевременное старение и пигментацию кожи поможет использование солнцезащитного крема, заявила в беседе с NEWS.ru косметолог и онкодерматолог Екатерина Вертиева. По ее словам, применять защитные средства особенно необходимо людям со светлой и тонкой кожей, поскольку они быстро сгорают на солнце.

Сейчас солнце уже активное, поэтому я рекомендую использовать солнцезащитные крема. <...> Особенно это касается людей, у которых светлая и тонкая кожа, а также светлые волосы. Такие люди быстро сгорают на солнце. Любителям загара тоже важно использовать солнцезащитные крема, так как они предотвращают преждевременное старение и пигментацию кожи, — объяснила Вертиева.

Врач подчеркнула, что крайне важно смотреть на ультрафиолетовый индекс. Как пояснила Вертиева, если этот показатель высокий, то коже обязательно нужна защита от солнца. По словам косметолога, если не следовать этим простым правилам, то уже к 30 годам морщины будут ярко выражены, а лицо приобретет красный оттенок и узор в виде сеточки.

Ранее инструктор-методист по восстановительной медицине Кирилл Антонов заявил, что для защиты кожи весной важно использовать солнцезащитный крем. Он пояснил, что ультрафиолетовые лучи могут привести к проблемам со здоровьем, включая появление пигментации и повышение риска онкологических заболеваний. Кроме этого, по словам специалиста, чрезмерное воздействие солнца на кожу может вызвать солнечные ожоги, сухость и пигментацию.