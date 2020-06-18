Дерматолог назвала продукты, которые нельзя есть перед выходом на солнце

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Врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева рассказала, как избежать солнечного ожога в летнюю жару и что предпринять, если человек его все-таки получил.

Специалист посоветовала выбирать правильное время для выхода на солнце. Самое подходящее — до полудня и после 16:00. В это время лучи идут под углом и большее их количество отражается от поверхности и рассеивается в окружающей среде. Хороший загар отдыхающий получить сможет, а ожог — нет. Период с 13:00 до 15:00 специалист назвала самым опасным для человека.

Для первого раза нужно ограничиться пребыванием на солнце в течение получаса, чтобы организм привык к солнцу. Важно использовать средства защиты от ультрафиолета. Когда на третий-четвёртый день пигментация сформируется, можно оставаться на солнце дольше.

Скорогудаева обратила внимание на такое вещество, как фурокумарин. Он содержится в некоторых продуктах и эфирных маслах. Например, не стоит перед выходом на солнце употреблять в пищу цитрусовые, морковь, сельдерей, укроп, чай с бергамотом. Они усилят фоточувствительность кожи.

Если избежать солнечного ожога не удалось, помогут нестероидные противовоспалительные препараты, такие как парацетамол, ибупрофен. Можно выпить жаропонижающее, обезболивающее, чтобы прервать воспалительную реакцию в коже. Следующим этапом станет нейтрализация воспалительного процесса на самом кожном покрове. На помощь придут наружные средства, которые обладают противовоспалительным, антиоксидантным действием — «Бепантен», «Пантенол». Допустимо использовать также лёгкие гормональные эмульсии, которые применяются при лечении дерматологических заболеваний. Дерматолог заявила, что народные средства, такие как молочные продукты, подсолнечное масло, не помогут при солнечном ожоге.

Все эти народные средства работают только потому, что их из холодильника достают. Они просто обладают охлаждающим эффектом. Высыхают, образуя корку, и ещё больше повреждают кожу, — цитирует эксперта «Москва 24».

По её словам, солнечный ожог сам по себе не так опасен и с ним можно справиться в домашних условиях. Гораздо страшнее тепловой удар, так как с началом жары организм не научился ещё быстро и эффективно охлаждаться.

Скорогудаева подчеркнула, что если на протяжении долгого времени после продолжительного пребывания на солнце не спадает температура тела и происходит интоксикация, то лучше обратиться к врачу.

Ранее врачи предостерегли россиян от чрезмерного пребывания на солнце. Активно загорая, можно заболеть серьёзным недугом. Вероятность появления меланомы в два-три раза увеличивается, если человек за свою жизнь получил больше 26 солнечных ожогов. Такие данные озвучил российский врач-онколог, химиотерапевт Павел Копосов. Медик пояснил, что ожогом считается не только появление волдырей на кожи, но и лёгкое покраснение.

Между тем специалисты Гидрометцентра предупредили россиян об усилении солнечной активности. Речь идёт не только о жаре, но и об ультрафиолетовом индексе. Усиление ожидается в центральной части России. Солнце может негативно влиять на зрение и кожу. В эти дни не стоит загорать, так как процедуры могут закончиться солнечными ожогами. Лучше надевать одежду с длинными рукавами и носить солнцезащитные очки. Специалисты рекомендуют оставаться дома или в помещении в полуденные часы и не появляться на солнце, писал NEWS.ru.