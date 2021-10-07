Дерматолог назвала единственное последствие долгого приёма ванны

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Финляндия отказалась от использования препарата от COVID-19 Spikevax компании Moderna для вакцинации мужчин моложе 30 лет. В стране объяснили это риском сердечных заболеваний. Препарат заменят вакциной Biontech-Pfizer. Об этом сообщил представитель Национального института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL) Мика Салминен, передаёт РИА Новости.

В будущем вакцину Spikevax от Moderna не следует вводить мальчикам и мужчинам в возрасте до 30 лет. Вместо этого им будет сделана вакцина Biontech-Pfizer, даже если они получили вакцину Moderna...