Дерматолог назвала единственное последствие долгого приёма ванны

Долгое нахождение в горячей ванне в худшем случае приведёт к сухости кожи, но не к более серьёзным последствиям. С этой проблемой помогут справиться кремы-эмолиенты, рассказала изданию «Слово и дело» врач-дерматолог Татьяна Егорова.
Это только сухость кожи и всё, больше ничего. Я не могу сказать, что кожа быстрее стареет. Если кожа переносит нормально, то почему бы не посидеть в ванне подольше осенью. Идёт активизация кровообращения. Если кожа пересушена, так и летом тоже не рекомендуется. Тут всё очень индивидуально, — сказала Егорова.
Кремы-эмолиенты, использующиеся для глубокого увлажнения, помогут восстановить гидролипидный слой после ванны, добавила Егорова.
Ранее дерматовенеролог Наталия Жовтан сообщила о вреде сухого воздуха в квартире. Если показатель влажности падает ниже 40%, у людей могут появиться излишняя усталость, ощущение «песка» в глазах, носовые кровотечения, проблемы с дыханием и у некоторых — шелушение кожи.