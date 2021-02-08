Дерматолог напомнила об опасности длительного ношения гель-лака на ногтях

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Длительное ношение гель-лака или, как его еще называют, шеллака может привести к проблемам с ногтями. При всём удобстве процедуры ногтевым пластинам следует давать отдых каждые пять-шесть месяцев, посоветовала доктор медицинских наук дерматолог Юлия Галлямова.

За полгода, по её словам, ноготь спиливается до такой степени, что остаётся лишь тонкая терминальная пластинка.

Тревожным симптомом является, если при сушке ногтей в лампе и происходит жжение ногтей. Время отдыха от шеллака составляет также полгода, исходя из цикла роста ногтя. За это время ногтевая пластина сможет полностью восстановится, — цитирует Галлямову «Ридус».

Дерматолог пояснила, что процедура, хоть и позиционируется как безопасная и не травматичная, на самом деле таковой является не в полной мере. Дело в том, что происходит спиливание защитного слоя кожи, что делает его уязвимым к инфекциям, в том числе грибку.

Кроме того, напомнила Галлямова, при обрезном маникюре ноготь лишается кутикулы, которая также даёт защиту.

По словам медика, отдельную опасность при гель-лаке представляет воздействие ультрафиолетовых лучей. Пока нет доказанных научных исследований на эту тему, однако имеются основания предполагать, что при таком маникюре возникает риск развития подногтевой меланомы.

Ранее хирург-онколог Михаил Мяснянкин объяснил, как состояние ногтей может помочь выявить онкологическое заболевание. Как писал NEWS.ru, злокачественные образования располагаются под ногтевым ложем.