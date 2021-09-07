Дерипаска предрёк две новые волны коронавируса в мире

Миллиардер Олег Дерипаска считает, что мир ждёт как минимум ещё две серьёзные волны пандемии коронавируса, так как никто не хочет закрывать границы и вводить локдауны. По его словам, люди ещё очень далеки от постковидной эпохи. Об этом Дерипаска написал в своём Telegram-канале.

Олигарх отметил , что мир отказался от жёстких мер по борьбе с коронавирусом, понадеявшись на вакцинацию, и пока одна половина населения прививалась, вторая потеряла иммунитет, а последствия заболевания для организма становятся все более серьёзными. Это несёт в себе угрозу для пожилых людей и граждан с ослабленным иммунитетом.

А нас ждёт ещё как минимум две волны. И если не локдаун и закрытие границ, а на это никто идти не хочет, нас ждут тяжёлые испытания, — написал Дерипаска.

По его словам, процесс реабилитации после заражения COVID-19 может занять больше года, что увеличит нагрузку на страховые компании, а необеспеченные эмиссии вызовут рост инфляции до 4–5%. Это приведёт к изменению роли банков, которая станет «принципиально другой».

Ранее Дерипаска заявил, что Россия сможет вернуться к нормальной жизни не раньше 2023 года. По его мнению, чтобы оправиться от кризиса, страна должна пройти множество сложных этапов. Среди них он назвал вакцинацию 25% наиболее активного населения, введение медицинских паспортов с иммунным статусом, качественные онлайн-сервисы и образование. Также, по словам Дерипаски, в регионах необходимо ввести полные локдауны и вести активный поиск инфицированных коронавирусом.

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