https://static.news.ru/photo/71ad279e-312b-11ea-81e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Чтобы не получить травмы во время спортивной тренировки в тёмное время суток, которое в зимний период длится почти целый день, эксперты рекомендуют использовать головной фонарик. Помимо этого, необходимо надевать термофуфайку и термобельё, чтобы не переохлаждаться. Такие советы дал заведующий организационно-методическим отделом по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Игорь Иусов.

Он рассказал АГН «Москва», что тренировки в сумерках действительно могут привести к повреждениям и помимо термобелья и фонарика нужно обратить внимание ещё и на обувь, которая отвечает за сцепление с землёй.

Перед началом тренировки проверьте свою обувь — не слишком ли подошвы скользкие для мокрых поверхностей и льда. Современное термобельё удерживает тепло, но при этом не перегревает организм, поэтому нужно ориентироваться исключительно на свои ощущения и индивидуальные особенности, — пояснил Иусов.

По его словам, термолеггинсов и термофуфайки с длинным рукавом под шорты и футболку достаточно. Иусов также напомнил и о важности достаточного количества воды.

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