Депздрав объяснил скопления машин скорой помощи у больниц Москвы

https://static.news.ru/photo/dc129b54-7cf4-11ea-ac63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очереди из машин скорой помощи начали появляться у больниц Москвы из-за нехватки свободных коек для пациентов с подозрением на коронавирус, заявил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

По словам чиновника, число перевозимых больных удвоилось за неделю — до 1,3 тысячи человек ежесуточно, и городская система здравоохранения ещё не успела подстроиться под ситуацию.

Скорая везёт больных туда, где появляются свободные койки, а они появляются неравномерно. Такая череда ожидающих машин бывает тогда, когда открывается новая клиника [для лечения коронавируса], — цитирует Хрипуна «Интерфакс».

Глава департамента добавил, что каждого больного принимают в течение дня и «оказывают помощь на высоком профессиональном уровне».

Как писал NEWS.ru, к утру воскресенья вирусом SARS-CoV-2 заразились более 10 тысяч москвичей. Две трети инфицированных в России — жители столицы.