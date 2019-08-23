Страдающие от аллергии на пыльцу москвичи должны воздержаться от употребления арбузов, дынь, шпината, абсента и вермута как минимум до сентября.
Заведующая отделением аллергологии и иммунологии государственной клинической больницы № 52 департамента здравоохранения Москвы Татьяна Суркова рассказала об этом агентству
По словам эксперта, пыльцевая аллергия (поллиноз) может спровоцировать развитие перекрестной пищевой аллергии.
Аллергикам следует избегать употребления дыни, арбузов, семян подсолнечника, сельдерея, кабачков, баклажанов, шпината, свеклы, а также, что интересно, избегать употребления алкогольных напитков — абсента и вермута, в состав которых входят экстракты полыни, — посоветовала Суркова.
Также людям в зоне риска следует воздержаться от прогулок в сельской местности и чаще делать влажную уборку дома. На улице может помочь медицинская маска.
News.ru ранее писал о рекомендации российский врачей прекратить использование йода и зелёнки. Медики утверждают, что эти средства давно устарели и могут вызвать ожоги слизистых, а в некоторых случаях приводят к аллергической реакции.