https://static.news.ru/photo/b101a82e-c59d-11e9-ab64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Страдающие от аллергии на пыльцу москвичи должны воздержаться от употребления арбузов, дынь, шпината, абсента и вермута как минимум до сентября.

Заведующая отделением аллергологии и иммунологии государственной клинической больницы № 52 департамента здравоохранения Москвы Татьяна Суркова рассказала об этом агентству «Москва» . Специалист Депздрава предупредила, что сейчас идёт третья волна аллергии на пыльцу. Опасность сохраняется до начала сентября, когда отцветут большинство растений-аллергенов.

По словам эксперта, пыльцевая аллергия (поллиноз) может спровоцировать развитие перекрестной пищевой аллергии.

Аллергикам следует избегать употребления дыни, арбузов, семян подсолнечника, сельдерея, кабачков, баклажанов, шпината, свеклы, а также, что интересно, избегать употребления алкогольных напитков — абсента и вермута, в состав которых входят экстракты полыни, — посоветовала Суркова.

Также людям в зоне риска следует воздержаться от прогулок в сельской местности и чаще делать влажную уборку дома. На улице может помочь медицинская маска.

News.ru ранее писал о рекомендации российский врачей прекратить использование йода и зелёнки. Медики утверждают, что эти средства давно устарели и могут вызвать ожоги слизистых, а в некоторых случаях приводят к аллергической реакции.