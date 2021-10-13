Депутат оценила идею разрешить врачам ставить онлайн-диагнозы

Экспериментальный правовой режим (ЭПР) по внедрению телемедицинских технологий не подразумевает замену очных визитов к врачу онлайн-консультациями, рассказала NEWS.ru депутат Госдумы Татьяна Буцкая, комментируя публикацию РБК о соответствующем проекте Минэкономразвития. По данным издания, ЭПР рассчитан на три года.

Почему есть идея, что цифровая медицина сейчас нам поможет? Во время ковида некоторые люди не могли получить консультацию врача, а проблемы оставались. Мы, например, в рамках президентского гранта с беременными делали фактически то же самое — они получали каждый день через Telegram некий опросник и отвечали на 10 вопросов. Ответы приходили к врачам, если они выходили за рамки нормы, то с такой беременной связывались и давали рекомендации. Такая возможность удалённого общения пациента и врача — она больше о здоровье, — отметила парламентарий.

Она подчеркнула, что заболевший гражданин обращается к интернет-врачу, когда до больницы «идти долго», но в Сети советы дают «неизвестно кто».

Тут же у тебя есть возможность проконсультироваться с врачом, у которого, скорее всего, есть доступ к вашей медицинской карте. Есть много состояний, когда медик даст спасительный совет здесь и сейчас. Конечно, дальше вам надо идти к врачу. Часть диагнозов невозможно поставить удалённо — начиная от онкологии, заканчивая гинекологией и венерическими заболеваниями. Специалист скажет, какие анализы сдать, чтобы потом прийти на очную консультацию, — добавила Буцкая.

Собеседница рассказала, что по результатам ЭПР проект оценят и примут решение — одобрить его или нет.

Медицинская программа ЭПР рассчитана на три года и будет действовать на всей территории России. Документ определяет участников эксперимента: это группа «Медси», медицинский онлайн-сервис «СберЗдоровье», цифровой сервис «Доктор рядом» и сеть клиник «Ниармедик». Также к программе смогут присоединиться и новые участники при выполнении определённых условий. Все предоставляемые участниками услуги будут выполняться на коммерческой основе.

Новая программа позволит врачу поставить диагноз, назначить или скорректировать лечение. При этом оказывать телемедицинскую помощь сможет не только медик, принявший больного, но и другие специалисты. В настоящее время без очного приёма поставить диагноз невозможно. Это запрещает делать приказ Минздрава «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий».

При этом специалисты отмечают, что удалённо можно обработать до 50% обращений, с которыми пациент приходит на первичный приём: собрать анамнез, поставить предварительный диагноз, назначить лечение.

В свою очередь телемедицинские услуги не могут быть оказаны для предрейсовых и периодических медицинских осмотров работников, проводящихся для обнаружения противопоказаний к отдельным видам работ. Также нельзя ставить удалённый диагноз по социально значимым заболеваниям, в число которых входят туберкулёз, ВИЧ, ЗППП и так далее.

Оценивать эффективность программы будут по заранее заложенным целевым показателям. Так, к концу третьего года эксперимента в нём должны принять участие не менее 860 медиков и 75 тысяч пациентов, которым проведут порядка 120 тысяч телемедицинских консультаций.

Ранее президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать законодательство о телемедицине.