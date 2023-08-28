Депутат Куринный предсказал появление механизма по выписке рецептов онлайн Депутат Куринный предсказал появление сервиса по онлайн-выписке рецептов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя думского комитета по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный в беседе с NEWS.ru анонсировал появление в России механизма дистанционной выписки рецептов на лекарства. Так он прокомментировал информацию о том, что с 1 сентября в РФ будет усилен контроль за продажей рецептурных лекарств.

Практика дистанционной выписки рецептов уже признана успешной во многих странах. Это означает, что в некоторых случаях пациенты смогут общаться с лечащими врачами онлайн и получать у них рецепт на необходимое лекарство, — пояснил он.

Куринный уточнил, что в дальнейшем россиянам, регулярно принимающим те или иные препараты, не придется «бегать по поликлиникам».

Кроме того, парламентарий заявил, что постепенно отпуск рецептурных препаратов в России продолжит ужесточаться. По его словам, этот процесс будет растянут во времени, и, скорее всего, займет несколько лет. За это время, прогнозирует депутат, расширится и система маркировки.

Этот документ в первую очередь испугал аптечные сети — они поняли, что при таком сценарии их ждал бы серьезный провал в продажах. К тому же, сохраняется проблема доступности медицинской помощи, в том числе в сельской местности, — пояснил Куринный.

Ранее врач доказательной медицины Олег Абакумов заявил, что усиление контроля за продажей рецептурных лекарств никак не коснется покупателей. Новые правила, по его словам, не означают, что в аптеках нельзя будет купить антибиотики или таблетки от головы без рецепта. Однако по новым правилам аптеки должны будут передавать в общую систему мониторинга все сведения о приобретении рецептурного препарата. Такие меры, уточнил врач, необходимы для сокращения оборота контрафактной продукции и недоброкачественных препаратов.