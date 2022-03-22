Депутат Госдумы рассказал, что будет в РФ с инсулином

Инсулина в Российских аптеках более, чем достаточно. На сегодняшний день отечественные производители могут выпустить препарата вдвое больше реальных потребностей диабетиков, об этом «Парламентской газете» рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. По его словам нынешняя нехватка инсулина связана лишь с ажиотажным спросом.

Десять процентов потребителей ринулись в аптеки и успели закупить инсулин, теперь у них есть полугодовые запасы. Из-за такого ажиотажа 90 процентов пациентов остались без препарата. Это я говорю о тех, кто покупает его в аптеках. А так всем пациентам, которые числятся в регистре, инсулин выдают бесплатно, - отметил депутат.

Депутат подчеркнул, что Россия сегодня экспортирует инсулин в другие страны и, тем более, способна обеспечить внутренний рынок препаратом.

По его словам и иностранные производители не отказываются продолжать поставки инсулина. И даже несмотря на рост цен на зарубежные медикаменты из-за курса валют, деньги на достаточный объем закупок уже выделены и их хватит, чтобы выполнить все социальные обязательства.

Как сообщалось ранее, иностранные лекарственные препараты не исчезнут из российских аптек, однако определённые сбои с их поставками присутствуют. В большинстве случаев это связано с ажиотажным спросом покупателей. Предполагается, что он спадёт через несколько недель.