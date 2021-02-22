Депутат Госдумы предсказал распад США через 20 лет

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США в течение ближайших 20 лет могут повторить судьбу СССР и прекратить своё существование как государство в результате экономической катастрофы. Такое предположение сделал замглавы думского комитета о информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его словам, санкционная политика США ведёт к выдавливанию страны с международного рынка. Американская демократия теряет свой эталонный статус, а доллар перестаёт быть тем грантом, которым являлся пару десятилетий назад. Штаты превращаются в полумаргинальную страну, где президент может быть лишён права слова в соцсетях, а деньги печатаются в неограниченных количествах.

Всё это приведёт, к сожалению, к деградации Америки как одного из лидеров мировой политики, мировой экономики. Я думаю, что их ждёт в ближайшие 20 лет достаточно серьёзная экономическая катастрофа, которая, вполне возможно, приведёт к распаду государства, — сказал депутат в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что разговоры о возможном распаде США уже идут среди американских политиков. Некоторые из них выступают с предложениями об отделении ряда штатов.

Ранее NEWS.ru писал, что профессор Гарвардского университета Стивен Уолт предрёк окончание исторического подъёма США. По его словам, в скором времени Штаты могут столкнуться с серьёзными трудностями. Предпосылками к ним являются пандемия коронавируса, унёсшая более полумиллиона жизней, усиление Китая, который может отобрать у США лидерство в экономике, искусственная поляризация общества, засилье лоббистских организаций, фетишизм свободы.