Депутат Госдумы негативно оценил идею о штрафах за отказ от прививки

Идея штрафовать людей за отказ от вакцинации нарушает права граждан и законодательство РФ. Можно добиться хороших результатов в вопросе вакцинации населения, если грамотно убедить людей прививаться, считает депутат Госдумы РФ Алексей Куринный. Об этом пишет «Радио 1».

При хорошем применении и слаженной работе государственной системы доля привившихся легко переваливает за 70-80% — это то, что сегодня РФ необходимо без всяких штрафов и без карательных мер. Пока многочисленные манипуляции наших чиновников, к сожалению, дали не очень хорошее восприятие ко всей системе и подорвали доверие к усилиям государства и отдельных ведомств, — посетовал Куринный.

Он добавил, что вместо штрафных санкций стоит задействовать более эффективные методы убеждения людей, например, — опубликовать открытую статистику.

Ранее вирусолог Александр Лукашев предложил штрафовать россиян за отказ от вакцинации. По его словам, сумму взыскания следует установить в пять тысяч рублей и взимать её ежемесячно. Он считает, что таким образом повысится охват вакцинацией и при этом снизится финансовая нагрузка на систему здравоохранения.