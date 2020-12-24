Депутат Гаврилов заявил, что сделает прививку, хотя уже переболел COVID

https://static.news.ru/photo/45f8d02e-45f9-11eb-b440-fa163e074e61_660.jpg Сергей Гаврилов Фото: duma.gov.ru

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов сообщил, что планирует пройти вакцинацию от коронавируса несмотря на то, что уже переболел COVD-19.

Я переболел, и многие у меня в семье довольно так не просто переболели... Я надеюсь, что у меня будет такая возможность (сделать прививку. — NEWS.ru), может, не сейчас, потому что пока врачи не рекомендуют, но это неизбежность, — приводит слова парламентария РИА Новости.

Депутат Госдумы призвал власти приложить максимум усилий, чтобы донести важность и смысл прививки от коронавируса.

Человек должен решать сам, прививаться или нет... Я вообще сторонник того, что нужно прививаться, — отметил Гаврилов.

Он рассказал, что многие из парламентариев уже сделали себе прививку от COVID-19 и чувствуют себя хорошо.

Депутат добавил, что Россия сделала серьёзный прорыв в сфере передовых исследований в фармакологии, медицине, эпидемиологии и других направлениях, став первой в мире страной, разработавшей препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам руководителя центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, российская вакцина «Спутник V» способна защитить от новой мутации COVID-19, обнаруженной в Великобритании, так как она затрагивает лишь небольшую точку на поверхности белка вируса. Он пояснил, что российская прививка создаёт иммунитет ко всему спайк-белку коронавируса.

Самой большой неприятностью при вакцинировании Гинцбург назвал повышение температуры до 38 градусов в течение двух суток. Она проходит после приёма таблетки парацетамола.