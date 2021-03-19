Денис Проценко назвал главную трудность в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/00de9664-9563-11ea-a6cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко признался, что самая большая трудность, с которой он столкнулся за год борьбы с коронавирусом, это невозможность видеться с родителями, которые пока ещё не до конца привиты. Об этом пишет RT.

При этом избежать трудностей в работе ему помог коллектив, признаётся Проценко.

Это же правда: Коммунарка — team — dream team, — сказал он на премьере документального фильма «Сёстры» в кинотеатре «Октябрь» в Москве 19 марта.

Документальный фильм «Сёстры» посвящён борьбе с пандемией. Его авторами стали журналист RT Антон Красовский и Денис Проценко.

Ранее Денис Проценко рассказал о разработке способа определения COVID-19 по кашлю. По его словам, на сегодняшний день существует несколько стартапов, в одном из которых участвует и больница № 40 в Коммунарке.