Демографы считают, что смертность в РФ от COVID-19 выше официальной

https://static.news.ru/photo/78b771e6-5125-11eb-aa92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общая смертность в стране в 2020 году больше на 300–320 тысяч человек, чем в предыдущие годы, заявил независимый демограф Алексей Ракша.

По мнению демографа, такой внезапный прирост смертности (15%) можно объяснить только тем, что Россия переживает пандемию едва ли не хуже всех развитых стран мира. С ним согласен доцент Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексей Захаров.

Можно уверенно говорить, что в России уровень избыточной смертности на тысячу человек населения минимум раза в полтора выше, чем в Соединённых Штатах Америки, — цитирует его «МК».

Захаров уверен, что Россия лидирует по этому показателю в Европе. По его расчётам, РФ по показателю уровня избыточной смертности за 2020 год находится в первой тройке в мире.

Он отметил, что люди умирают не только от самого COVID-19, но и от последствий пандемии, к которым он относит перегрузку системы здравоохранения, стрессы населения, снижения благосостояния и ряд других факторов.

Как писал NEWS.ru, всего в стране с начала пандемии зафиксировано 60 457 летальных случаев от COVID-19, за 24 часа число жертв выросло на 506 человек. В настоящее время от коронавирусной инфекции лечатся 562 233 россиянина.