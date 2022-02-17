Демограф связал рост продаж препаратов для потенции с влиянием коронавируса
Демограф Крупнов: рост продаж препаратов для потенции может быть вызван коронавирусом
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
16:34, 17 февраля 2022
Фото: pixabay.com
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Рост продаж препаратов для потенции может быть вызван пандемией коронавируса, сообщил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов изданию Lenta.ru. Так он прокомментировал данные системы маркировки «Честный знак» о росте спроса на такие лекарства на 43% и падении продаж противозачаточных на 2%.
По словам Крупнова, столкнувшись с изменением ритма жизни и последствиями пандемии для здоровья, россияне обращаются к лекарствам.
Если присмотреться, у нас самая густая сеть в стране — это сеть аптек. Может, только вино-водочные магазины её опережают. Это колоссальная реклама, и люди, условно, как отвёртки, чтобы что-нибудь починить, используют химические вещества, которые в совокупности якобы могут решить любую проблему, — сказал демограф.
Ранее американские учёные из департамента урологии Университета здравоохранения штата Юта выявили, что при острой стадии COVID-19 появляются сложности с дыханием, из-за чего нарушается газообмен, что приводит к проблемам с потенцией. По мнению специалистов, главная проблема во время заболевания коронавирусом у мужчин возникает из-за фиброза лёгких.