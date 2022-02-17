18+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Демограф связал рост продаж препаратов для потенции с влиянием коронавируса

Демограф Крупнов: рост продаж препаратов для потенции может быть вызван коронавирусом
16:34, 17 февраля 2022
Демограф связал рост продаж препаратов для потенции с влиянием коронавируса Фото: pixabay.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Рост продаж препаратов для потенции может быть вызван пандемией коронавируса, сообщил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов изданию Lenta.ru. Так он прокомментировал данные системы маркировки «Честный знак» о росте спроса на такие лекарства на 43% и падении продаж противозачаточных на 2%.

По словам Крупнова, столкнувшись с изменением ритма жизни и последствиями пандемии для здоровья, россияне обращаются к лекарствам.

Если присмотреться, у нас самая густая сеть в стране — это сеть аптек. Может, только вино-водочные магазины её опережают. Это колоссальная реклама, и люди, условно, как отвёртки, чтобы что-нибудь починить, используют химические вещества, которые в совокупности якобы могут решить любую проблему, — сказал демограф.

Ранее американские учёные из департамента урологии Университета здравоохранения штата Юта выявили, что при острой стадии COVID-19 появляются сложности с дыханием, из-за чего нарушается газообмен, что приводит к проблемам с потенцией. По мнению специалистов, главная проблема во время заболевания коронавирусом у мужчин возникает из-за фиброза лёгких.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео