Демограф связал рост продаж препаратов для потенции с влиянием коронавируса

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Лапша с улитками, которую в Китае традиционно готовят уже десятки лет, стала популярной не только в Поднебесной, но и во всём мире. Лапша лосыфэнь получила своё название из-за бульона, приготовленного на основе свиных костей и улиток, пишут «Народные Новости».

Рецепт лапши из улиток был создан в городе Лючжоу в 70-е годы прошлого века. Но сейчас блюдо включено в список нематериального культурного наследия Гуанси-Чжуанского автономного района КНР. А также в...