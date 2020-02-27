https://static.news.ru/photo/57bf71ae-59e7-11ea-8f32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zucchi/Insidefoto/Ropi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Врач-терапевт или скорая помощь должны быть сразу вызваны к больному, если появилось подозрение на коронавирус. Также человека надлежит изолировать в отдельной комнате.

Данные рекомендации подготовили специалисты Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости.

В ведомстве советуют не приближаться к больному ближе, чем на один метр. Необходимые анализы у него врач сможет взять незамедлительно. При необходимости больной будет направлен в организации Роспотребнадзора для диагностики коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский вирусолог, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов предрёк неистребимость коронавируса. Он заявил, что окончательно победить коронавирус не удастся. Заболевание станет сезонным и будет ежегодно накрывать население. Доктор биологических наук отметил, что коснётся эпидемическая волна людей восприимчивых, например, с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом.