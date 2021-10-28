Дефицит вакцины «Спутник лайт» зафиксировали в Кургане

В Кургане закончились запасы вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт», вакцинация препаратом приостановлена. Власти уже направили запрос на новую поставку препарата. При этом в муниципалитетах региона «Спутник лайт» есть, вакцинация продолжается, сообщили в пресс-службе губернатора Курганской области, передаёт ТАСС.

По информации департамента здравоохранения, действительно, как и в некоторых других регионах страны, в Курганской области на сегодня есть необходимость в дополнительных поставках вакцины «Спутник лайт». Это связано с повышенным спросом на неё. В Кургане запасы данной вакцины закончились, в районах вакцинация ей продолжается, — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что региональный департамент подал заявку на поставку 20 тысяч доз препарата, он поступает в субъекты по мере выпуска. Как заявили в пресс-службе главы Курганской области, после поступления в регион вакцина незамедлительно будет направлена в лечебные учреждения. В пресс-службе добавили, что по состоянию на 27 октября в запасе имелось порядка 50 тысяч доз зарегистрированных в РФ вакцин от коронавируса, преимущественно это «Спутник V».

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» закончилась в Санкт-Петербурге. В комитете здравоохранения региона заявили, что информации о сроках поставки следующей партии вакцины пока нет.

«Спутник Лайт» — это облегчённый вариант вакцины «Спутник V», которая не требует введения второй дозы. Препарат показал высокую безопасность и эффективность в ряде стран.