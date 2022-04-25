«Даёт колоссальный ресурс»: психолог описала принцип арт-терапии

Арт-терапия помогает справляться со стрессом через искусство, рассказала психолог и арт-терапевт Людмила Азарова изданию РИАМО. Человек занимается рисованием, идёт в театр или на танцы и обсуждает это со специалистом, чтобы проработать свои проблемы, объяснила она.

Арт-терапия даёт колоссальный ресурс. Для того чтобы справиться со стрессом в сложной ситуации, человеку нужны силы. Эти силы, этот ресурс даёт арт-терапия. <...> Специалист организует пространство, занятия, включение человека либо группы людей и направляет на обогащение, получение этого ресурса, — сказала Азарова.

Она добавила, что продукт творчества не важен, главное — сам процесс. Человек анализирует и рефлексирует во время того же рисования, а затем он может и выбросить получившуюся картину.

К искусству ранее решили прибегнуть власти Брюсселя для скорейшей реабилитации больных нервно-психическими заболеваниями. Проконсультировавшись с местной психиатрической клиникой Брюгманна, мэрия предложила бесплатный доступ в музеи для впавших в депрессию горожан. Психотерапевт Александр Колмановский отметил, что одного созерцания искусства для помощи мало, арт-терапия подразумевает создание произведений.