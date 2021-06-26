«Давить на антипрививочников»: вирусолог дал рекомендации властям

Правительство должно оказывать давление на антипрививочников, которые мало того что сами не прививаются, так ещё и агитируют других отказываться от вакцинации. Мнение вирусолога, профессора НИЦ им. Гамалеи Анатолия Альтштейна приводит URA.RU.

Из-за того, что люди очень негативно относятся к вакцинации, страдают все. Поэтому давление на противников прививок и всевозможные привилегии и льготы для вакцинированных кажутся просто необходимыми и даже неизбежными, — сказал он.

Он напомнил: пока в стране не будет массовой вакцинации, победы над пандемией тоже ждать не приходится. Он возмущён, что до сих пор существуют люди, которые не хотят пользоваться вакцинами.

Вирусолог считает, что антипрививочников нужно не наказывать, а оказывать давление на них, потому что «уму непостижимо», что они творят.

Около 86 тысяч москвичей записались на вакцинацию от коронавируса в пятницу, 25 июня. Об этом ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам мэра, это огромный шаг к снижению заболеваемости, который позволит наконец снять ограничения. Он напомнил, что в городе ежедневно госпитализируют около двух тысяч заражённых.