Дания первой в Европе отменила антикоронавирусные ограничения

Дания стала первой европейской страной, отменившей все санитарно-эпидемиологические ограничения по борьбе с коронавирусом. 10 сентября истёк срок положения, определяющего COVID-19 как особо опасное заболевание. Об этом пишет издание Politico.

Соглашение о постепенном снятии коронавирусных ограничений должно было прекратить действовать 1 октября, однако власти Дании решили ускорить этот процесс и отменили всё уже сегодня, 10 сентября.

Теперь на территории Дании правила соблюдения карантина действуют только для больных коронавирусом. Все остальные смогут посещать бары, ночные клубы, рестораны и фитнес-залы без соответствующего пропуска, а детей, контактировавших с больным COVID-19, больше не будут незамедлительно отправлять домой. Здоровые датчане смогут вернуться на работу, а дети — в школу.

Ранее NEWS.ru выяснил, какие ещё страны выступают за снятие коронавирусных ограничений, а какие, наоборот, хотят ужесточить уже введённые меры.