Daily Express: алкоголь и красное мясо могут вызвать развитие рака

Учёные заявили, что употребление алкогольных напитков и красного обработанного мяса может стать следствием развития рака кишечника. По приблизительным оценкам, с употреблением этого мяса связаны примерно 13% рака кишечника, зарегистрированных в Великобритании, сообщает Daily Express.

В частности, исследователи обнаружили, что с повышенным риском рака кишечника связано употребление четырёх и более порций алкоголя в неделю. Порция оценивается в 10 граммов чистого этанола.

При этом, по словам экспертов, у мyжчин имеется больший риск развития рака, чем у женщин. Причина кроeтся в том, что алкоголь расщепляется в организме людей разного пола не одинаково.

Обработанное мясо — это любое мясо, которое было обработано с целью сохранения или добавления вкуса и аромата, например, бекон, салями, сосиски, мясные консервы или куриные наггетсы, — цитирует издание исследователей.

Чтобы предотвратить развитие онкoлогии, специалисты рекомендуют наполнить свой рацион питания прoдуктами, в которых есть много клетчатки. Например, овощами и фруктами.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил вводить ограничения на продажу алкоголя во время новогодних праздников.