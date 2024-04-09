Дачников предупредили о вспышке опасного заболевания в России Врач Продеус: мышиную лихорадку легко спутать с гриппом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первые симптомы мышиной лихорадки, о вспышке которой сообщают ряд российских СМИ, схожи с гриппозными, рассказал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-иммунолог Андрей Продеус. По его словам, у человека возникают насморк, кашель, недомогание, интоксикация и боли в мышцах. Однако в это время происходит тяжелое поражение почек.

Мышиная лихорадка вызывает тяжелое поражение почек. <...> Это не безобидное заболевание, мировая статистика говорит, что 12% людей, которые заболевают этой болезнью, к сожалению, погибают, — сказал врач.

Продеус объяснил, что вирус селится на эпителии сосудов, иммунные клетки атакуют и в сосудах появляются дырки. Часто поражаются сосуды глаз, что выражается в кровоизлиянии. Также может появиться геморрагическая сыпь на коже.

А почки поражаются потому, что они очень обильно снабжены сосудистой сетью. Также поражаются сердце и головной мозг, — уточнил специалист.

Инфекцию переносят грызуны. Поэтому в загородных домах, куда сейчас возвращаются россияне, необходимо использовать отпугиватели и отраву. Также Продеус посоветовал проводить первую уборку после возвращения в дом в перчатках и респираторе.

Именно в респираторе. Маска не защищает, — добавил он.

Ранее врач Елена Малышева объяснила, чем опасны крысы. По ее словам, они являются переносчиками смертельно опасных заболеваний, в том числе бешенства и мышиной лихорадки. Лучшим способом борьбы с этими вредителями является обращение к дератизаторам, специализирующимся на их отлове.