Цвет ногтей связали с диабетом второго типа

https://static.news.ru/photo/924852ee-3355-11eb-a7e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernhard Schmerl/imageBROKER.com/Global Look Press

Ломкость, изменение текстуры и цвета ногтей у человека могут свидетельствовать о серьёзных заболеваниях. Так, их жёлтый цвет может говорить о наличии диабета второго типа.

Об этом сообщает Express. Издание приводит мнение врача Элизабет Салады, которая отметила, что во время осмотра пациентов обращает внимание на их ногти.

В ряде случаев жёлтый цвет ногтей говорит об инфекции. Диабетики более подвержены грибковой инфекции, называемой онихомикоз. Обычно эта инфекция поражает ногти на ногах, делая ногти желтоватыми и ломкими, — пояснила специалист.

Здоровый ноготь всегда розовый, плоский и ровный по цвету, подчеркнула Салада.

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