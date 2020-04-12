COVID-19 ведёт себя в три раза агрессивней атипичной пневмонии

https://static.news.ru/photo/d3159468-7cc0-11ea-864b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Balk/Global Look Press

Группа микробологов из Университета Гонконга пришла к выводу, что новый коронавирус ведёт себя в три раза агрессивней по сравнению со штаммом, вызывающим атипичную пневмонию (ТОРС, тяжёлый острый респираторный синдром).

Они также выяснили, что COVID-19 в организме действует скрытно, словно ниндзя, вызывая более медленные иммунные и воспалительные реакции.

В отличие от штамма атипичной пневмонии, за двое суток «вторжения» он практически не спровоцировал действие сигнальных белков, используемых иммунной системой, — цитирует учёных South China Morning Post.

Руководитель исследования профессор Юэн Квок-юн уверен, что «практически нет шансов на то, что пандемию удастся сдержать до июля».

Ранее NEWS.ru сообщал, что с приходом лета можно ожидать снижения темпов распространения коронавируса. Об этом заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семёнов. Он рассказал, что оптимальная температура для распространения вируса — примерно от +5 до +12 градусов. При этом сухая жара не способствует распространению COVID-19.