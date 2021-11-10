COVID-19 оказался способен превратить здорового человека в гипертоника
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:52, 11 ноября 2021
Фото: NIAID/flickr.com
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Коронавирусная инфекция оказалась способна превратить здорового человека с нормальным давлением в пациента с гипертонией. О причинах подобных метаморфоз в интервью радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, кардиолог Заурбек Шугушев.
По словам медика, значительное изменение показателей артериального давления является одним из проявлений постковидного синдрома, причиной этого может быть воздействие коронавируса на нервную систему.
Люди, у которых было высоченное давление, выписываются из COVID-стационара, и у них оказывается чуть ли не гипотония, низкое давление. Или наоборот: у людей было низкое давление, а становится неконтролируемо высокое, — рассказал Шугушев.
В этой связи возникает риск развития гипертонии.
Человек, который всегда ходил с давлением 140, начинает ходить с давлением 160–180. Соответственно, этот пациент из «нормотоника», то есть человека с нормальным артериальным давлением, переходит в категорию злостных гипертоников, — пояснил врач.
В результате высокое артериальное давление может привести к дисфункции эндотелия — слоя клеток на внутренней стороне поверхности кровеносных сосудов. После ковида процесс может ускориться многократно: раньше он занимал годы, теперь недели.
Очень часто это более злостная гипертония, которая приводит к более отрицательным моментам для сердца и сосудов. Возрастает риск инфаркта или инсульта, — сказал медик.
По словам Шугушева, защитить организм поможет вакцинация.
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