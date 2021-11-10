COVID-19 оказался способен превратить здорового человека в гипертоника

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили останется под домашним арестом. К такому решению пришёл Страсбургский суд по правам человека. Об этом на странице в социальной сети Facebook написал министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

Страсбургский суд отклонил жалобу Саакашвили о переводе в частную клинику и требует прекращения голодовки, — написал министр. По его словам, адвокаты Саакашвили обращались в суд с просьбой перевести его из...