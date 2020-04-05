CMD запустил надомное тестирование на коронавирус за 1900 рублей

https://static.news.ru/photo/553df774-77b1-11ea-8279-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника, 6 апреля, начинает проводить надомные тесты на коронавирус.

Забор материала происходит практически бесконтактно: сотрудник лаборатории привозит заказчику набор для диагностики, инструктирует, как им пользоваться, и забирает контейнер с готовым тестом. Результаты анализа приходят в течение двух-трёх дней на почту, сообщает ведомство.

Такая диагностика происходит при помощи новой тест-системы НИИ Эпидемиологии (ЦНИИЭ) и позволяет выявить коронавирусную инфекцию на раннем этапе заражения у людей с невыраженными симптомами. В дальнейшем услуга будет предоставляться в других регионах.

В настоящий момент на сайте CMD можно оставить заявку на тестирование. Стоимость услуги — 1250 рублей, дополнительно оплачивается 650 рублей за выезд сотрудника лаборатории. Для обладателей социальной карты москвича предусмотрены скидки.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о намерении провести тесты среди населения. С их помощью исследователи намерены выявить иммунитет к коронавирусу у граждан России.