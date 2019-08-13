https://static.news.ru/photo/62bdf124-bdbc-11e9-9347-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Чукотский автономный округ находится на первом месте в России по числу случаев вирусного гепатита — на конец 2018 года уровень заболеваемости в регионе составил 3546,2 случая на 100 тысяч населения.

На втором месте по заболеваемости — Магаданская область, в которой зарегистрировано 2068,8 случая на 100 тысяч населения. Далее идут Ямало-Ненецкий автономный округ (1863), Якутия (1773,8) и Ханты-Мансийский автономный округ (1641,1), сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава России.

Наименьший уровень заболеваемости вирусным гепатитом зафиксирован в Липецкой области (50,6), Калмыкии (147,4), Чечне (171,5), Дагестане (174,4) и Ингушетии (180,9).

Всего в 2018 году в стране проживало 916 884 человека с вирусным гепатитом, что на 24,1 тысячи больше, чем в предыдущем году.

Ранее News.ru писал, что главный специалист Минздрава по инфекционным болезням Елена Малинникова выделила тройку самых опасных инфекционных заболеваний в России. Первым в этом списке стоит гепатит. Далее идёт корь, от которой хоть и есть вакцина, но в России растёт заболеваемость этой инфекцией. Ещё одна «нерешённая, но решаемая проблема» — ВИЧ.