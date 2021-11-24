Чудес не бывает: Роспотребнадзор опроверг самоликвидацию штамма «дельта»

Штамм коронавируса «дельта» во всех странах мира постоянно мутирует, появляются новые линии вируса, которые потенциально могут быть еще более опасными. Что касается информации о самоликвидации «дельты», то эта новость звучит как чудо, а объективная реальность пока сильно отличается. Об этом заявил в интервью РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Ранее профессор Ицуро Иноуэ рассказал в интервью газете Japan Times о том, что циркулирующий в Японии штамм «дельта» коронавируса мог накопить чрезмерно большое количество мутаций в одном из неструктурных белков, что со временем может лишить его возможности «исправляться» и приведёт к самоликвидации.

По словам Камиля Хафизова, новость о возможной «самоликвидации» вируса была подана СМИ как чудо, предзнаменующее скорое окончание пандемии. Однако реальность, по мнению российского специалиста, выглядит совсем иначе.

Пока мы отмечаем то, что линия «дельта» во всех странах постоянно мутирует и диссоциирует на дочерние подлинии, которые потенциально могут стать даже более опасными. Недавний пример — подлиния дельты AY.4.2, вероятно, немного заразнее, чем «исходная» дельта, и в той же Великобритании она сейчас выявляется в 18% всех новых случаях заражений, — сказал Хафизов.

По его словам, ситуацию, описанную японскими учёными, при которой вирус лишился возможности к размножению, но при этом каким-то образом распространился среди населения, в реальности представить довольно сложно. Наиболее очевидным объяснением «японского чуда» эксперт считает высокий уровень вакцинации среди населения и строгое соблюдение противоэпидемиологических мер.

Хафизов подчеркнул, что в соседней Корее число вакцинированных составляет около 80%, что сопоставимо с японским показателем, при этом число инфицированных находится на максимальной отметке за всю историю пандемии. Отличие между двумя странами заключается в том, что в Японии сразу был высок уровень дисциплины в отношении соблюдения социальной дистанции и ношения масок, а в Корее пришлось вводить большие штрафы, чтобы люди начали соблюдать правила.

При этом эксперт отмечает, что японцы продолжают носить маски, а власти страны не сомневаются в том, что будут новые волны пандемии.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поставила под сомнение данные японских учёных, что одна из мутаций коронавируса — так называемый дельта-штамм — могла самоликвидироваться, благодаря чему в стране снизилось число заражённых.