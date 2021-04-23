«Что-то из области фантастики»: диетолог о голодовке Навального

https://static.news.ru/photo/01755fba-a447-11eb-9907-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: vk.com/navalny

Выход из такой длительной голодовки, какая была у осуждённого Алексея Навального, может оказаться длительным и очень непростым. В первое время оппозиционер вообще вряд ли сможет есть самостоятельно, рассказала NEWS.ru спортивный диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

Это утверждение, впрочем, справедливо в том случае, если заключённый действительно 24 дня ничего не ел и только пил воду, как утверждают он сам и его адвокаты, уточнила медик.

Честно говоря, это что-то из области фантастики, что он ничего не ел и пил воду. Не все люди могут это выдержать. Если человек вообще ничего не ел в течение такого длительного времени, то вывести его из голодовки можно только капельницами, — сказала Писарева.

В результате такого воздействия на организм может проявиться анорексия, из-за чего Навальный попросту не сможет принимать пищу. Дело в том, пояснила врач, что ферменты, которые перерабатывают еду, после длительного времени бездействия перестают переваривать её. При малейшей попытке съесть что-то самостоятельно человека может вырвать.

В подобных ситуациях человека сначала «кормят» через капельницу питательными растворами, чтобы организм хоть как-то начал воспринимать еду. Некоторое время спустя можно пытаться есть пюре и то, что меньше всего вызывает аллергию, — брокколи или кабачок, желательно в перемолотом виде.

При этом начинать следует постепенно, периодически увеличивая кусочки и анализируя, как реагирует организм. Важно, чтобы возвращение к приёму пищи проходило под наблюдением врача, без которого такой процесс может стать по-настоящему опасным, уточнила диетолог.

Навальный с середины марта находится в исправительной колонии № 2 во Владимирской области. Он отбывает наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы по делу «Ив Роше».

Там он объявил голодовку, требуя допустить гражданского врача. Адвокаты оппозиционера уверяли, что состояние его здоровья значительно ухудшилось. По их словам, у заключённого обнаружили две грыжи и протрузию, он испытывал боли в ноге и спине, был истощён и кашлял, кроме этого, у него повышена температура.

20 апреля Навального отправили в гражданскую больницу Владимира, где было проведено необходимое исследование и организованы консультации нейрохирурга, нефролога и невролога. Врачи оппозиционера получили результаты консилиума через адвокатов и подготовили собственное заключение.

Учитывая это обстоятельство, 22 апреля они обратились к заключённому с просьбой прекратить голодовку. На следующий день он принял соответствующее решение, уточнив, что его уже дважды обследовал консилиум гражданских врачей.