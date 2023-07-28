Что делать, если разбился градусник: как правильно собрать ртуть Рассказываем, что делать, если в вашей квартире разбился градусник

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Ртутные градусники обеспечивают высокую точность температуры тела, они не нуждаются в источнике питания и служат долго при условии бережного обращения. При падении или сильном ударе о твердую поверхность термометр может превратиться в горстку стеклянных осколков в окружении ртутных капель. Расскажем, что делать, если разбился градусник, как поступить с пролившейся ртутью и остатками термометра и как обработать помещения, в котором это произошло.

Как быть, если разбился градусник в квартире

В носике градусника содержится около 2 граммов ртути — серебристого жидкого металла (температура кристаллизации — минус 38.83 оС). Из разбитого термометра ртуть выливается потоком мелких блестящих шариков. Как только такое случилось, нужно немедленно вывести людей и домашних животных из помещения, плотно закрыть дверь и приступить к подготовке сбора ртути. Важно поддерживать в комнате, где разбился ртутный градусник, прохладу. В холодную погоду надо приоткрыть форточку или створку окна (в откидном режиме) так, чтобы не вызвать сквозняк. Систему напольного обогрева нужно выключить. В летнюю жару ситуация усугубляется, так как чем выше температура воздуха, тем интенсивнее испаряется ртуть. Если в комнате установлен кондиционер, то нужно закрыть окно и выставить на приборе минимальный градус. В помещениях без кондиционирования также следует закрыть окно, плотно задернуть шторы и поставить таз с холодной водой. Ходить по полу нужно очень осторожно, чтобы не наступить на ртутные шарики и не разнести на подошвах опасный металл по всей квартире.

Уборка комнаты, в которой разбился градусник, должна быть выполнена так, чтобы не осталось ни капельки ртути. Иначе пары жидкого металла будут в той или иной степени отравлять людей, проживающих не только в квартире, но и в соседних с ней жилищах. Реакция на ртуть бывает различной. При остром отравлении пострадавший испытывает острую головную боль, ощущает металлический вкус во рту и тошноту, мучительные боли в животе. Температура тела повышается до 40 оС. Состояние больного быстро ухудшается. К названным симптомам присоединяется рвота, слизистая диарея с кровью и сильная боль при глотании.

Остатки ртути из разбившегося градусника вызывают хроническое отравление (микромеркуриализм), на которое указывают следующие симптомы:

быстрая утомляемость, непреодолимая сонливость, слабость;

стабильные головные боли, головокружение;

ухудшение эмоционального состояния: беспричинная раздражительность, подавленность, самобичевание, заниженная самооценка, патологическая неуверенность в себе;

снижение когнитивных способностей, ослабление памяти и самоконтроля;

«ртутный тремор» при волнении и стрессе. Начинается с кончиков пальцев, а затем переходит на всё тело (ноги, губы, веки);

ослабление чувствительности кожи, потеря обоняния и вкуса, потливость;

увеличение щитовидной железы, угнетение сердечно-сосудистой системы (снижение артериального давления, сердечная недостаточность).

Если пострадавший не покинет зараженную квартиру и не пройдет курс лечения, то его ожидает разрушение нервной системы, тяжелые расстройство психики и другие смертельные последствия отравления ртутью.

Фото: shutterstock.com Что делать, если разбился градусник

Разбился градусник: как устранить последствия домашними средствами

Чего нельзя делать, если разбился градусник с ртутью? В порыве эмоций люди порой совершают необдуманные поступки, которые приводят к распространению металла по квартире и за ее пределами. Категорические запрещено:

подметать разлетевшиеся по полу ртутные шарики веником. Так вы разобьете и измельчите капли ртути и тем самым усложните уборку. Шарики миллиметрового диаметра закатываются в щели, в которых их почти невозможно разглядеть;

собирать ртуть пылесосом. Следы металла останутся на внутренней поверхности гофрированного шланга и другие деталях прибора. Под действием сильного потока воздуха испарение ртути усиливается, а значит, повышается риск острого отравления. Пылесос и веник после такой уборки нужно утилизировать;

выбрасывать собранную ртуть, а также использованные при уборке вещи в мусоропровод или в городские мусорные баки. Неконтролируемая утилизация приводит к образованию очагов ртутного заражения вблизи жилых домов;

выливать воду с ртутными шариками в канализацию. Металл прилипает к стенкам канализационных труб, откуда его практически невозможно извлечь (только если демонтировать трубу). На ртутных каплях оседают микроорганизмы, в процессе жизнедеятельности которых образуются опасные для человека летучие соединения, например метилртуть.

Если разбился градусник с ртутью нужно действовать оперативно, но спокойно и методично. Прежде всего надо подготовить инструменты и материалы для сбора ртутных шариков. Для выполнения операции потребуется:

мягкая тонкая кисточка для рисования

медицинская резиновая груша, острая иголка

скотч, газета

белый лист бумаги

фонарик

стеклянная банка с плотно закрывающейся крышкой, наполовину заполненная холодной водой

марганцовка

хлорсодержащие вещества

пластиковое ведро

защитная одежда, бахилы, маска, медицинские перчатки

старые тряпки из хлопка

пластиковые пакеты для утилизации использованных вещей

Фото: shutterstock.com

Как собрать ртуть на полу, если разбился градусник

Перед уборкой нужно надеть старый рабочий халат (или какую-нибудь другую одежду с длинными рукавами), защитные очки, медицинскую маску (лучше смочить водой) и бахилы. Чтобы аккуратно собрать ртутные капли нужно:

убрать осколки стекла и другие детали градусника и поместить их в приготовленную банку с водой;

если ртуть разлилась компактно, то снять крупные капли с помощью скотча или смоченной в воде газеты;

собрать мелкие шарики на белый лист бумаги с помощью медицинской груши. Также с этой целью можно использовать тонкую иглу. Нежно наколоть капельку, приподнять и сразу под нее подложить белый лист бумаги. Аккуратно перенести в банку с водой;

тщательно осмотреть всю площадь пола, под мебелью посветить фонариком. Из щелей между планками паркета и вдоль плинтусов шарики ртути вымести мягкой кисточкой так, чтобы не повредить капли жидкого металла;

если ртутная капля запуталась в шерсти домашнего животного, то этот место нужно выстричь. Шерсть вместе с ртутью поместить банку с водой;

делать перерывы — через 15 минут работы выходить на свежий воздух;

когда вся ртуть будет собрана, банку надо плотно закрыть крышкой.

Фото: shutterstock.com

Как собрать ртутную пыль от разбившегося градусника

На заключительном этапе уборки необходимо избавиться от невидимых следов ртути. Упрощенный способ предполагает тщательное мытье пола холодной водой или мыльно-содовым раствором. Чтобы нейтрализовать ртуть химическим путем, нужно приготовить специальный раствор. Суть метода состоит в том, чтобы ртуть вступила в реакцию с хлором, в результате чего образуется нерастворимое и безопасное вещество — каломель. Чтобы получить хлор, соляную кислоту добавляют в концентрированный раствор перманганата калия (марганцовки). Очевидно, что реализовать такую схему в бытовых условиях невозможно. Поэтому предлагаем воспользоваться следующим народным рецептом:

в пластиковое ведро налить восемь литров воды комнатной температуры и добавить 1 литр хлорсодержащего моющего средства «Белизна». Полученным 2% раствором с помощью губки промыть пол с остатками ртути. Оставить на пятнадцать минут. Затем пол вымыть чистой водой. Проветрить помещение;

приготовить 0,8% раствор марганцовки (1 грамм марганцовки на 8 литров воды) и обработать поверхность пола;

по завершении всего цикла уборки снять рабочую одежду, принять душ и почистить зубы.

Большинство экспертов сходятся в том, что достаточно собрать вытекшую из градусника ртуть и вместе с соприкасающимися с металлом вещами передать на демеркуризацию в специализированное учреждение МЧС. Если у хозяев квартиры остались сомнения на предмет содержания в атмосфере паров ртути, то им следует обратиться к специалистам демеркуризационного центра или экологической службы.

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