Число жертв коронавируса в России превысило 200 тысяч

В России за время пандемии от коронавируса скончались 200 625 человек. Из них 817 умерли за последние сутки. За 24 часа зафиксировано 19 706 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число заболевших возросло до 7 333 557. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За сутки из больниц выписаны 16 102 пациента. Всего с болезнью справились свыше 6,5 млн жителей страны. Под наблюдением медиков остаются более 1,1 млн граждан.

В Москве за сутки выявлен 1991 новый случай заражения COVID-19. После лечения в столице выздоровели 1353 пациента. Жертвами инфекции за 24 часа стали 50 жителей мегаполиса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что за последние две недели рост заболеваемости коронавирусом был выявлен в 36 регионах России. Она отметила, что в настоящее время превалирует штамм «дельта», поскольку он очень быстро распространяется. Однако информация о том, что эта разновидность вируса вызывает протекание заболевания в более тяжёлой форме, не подтвердилась.