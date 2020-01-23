https://static.news.ru/photo/21a59bc6-93c6-11e9-b670-fa163e074e61_660.jpg Фото: synchropics / CHROMORANGE

В Китае от пневмонии скончался 18-й заражённый новым типом коронавируса 2019-nCoV. Число заболевших выросло до 644 человек.

Это следует из опубликованных информационных сообщений комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР. По данным властей, в провинции Хэбэй зарегистрирован первый за пределами провинции Хубэй случай гибели человека от этого заболевания. 80-летний мужчина почувствовал недомогание после того, как вернулся из города Ухань, где он навещал родственников, и обратился к врачам. 22 января, несмотря на все усилия медиков, он умер.

Город Ухань стал местом распространения вируса в конце декабря 2019 года. Первые госпитализированные говорили, что почувствовали недомогание после посещения рынка свежих морепродуктов. Позже новые пациенты говорили, что не посещали этих мест. Недавно выяснилось, что вирус передаётся от человека к человеку. Среди инфицированных оказались даже медики. Симптомы заболевания на ранней стадии напоминают обычную простуду.

Новый тип коронавируса, вероятно, имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV, пришли к выводу китайские учёные. В 2002–2003 годах он привёл к гибели около 650 человек, писал NEWS.ru.