За январь выявлено 90 млн случаев COVID — сколько и за предыдущие полгода

За январь в мире выявили 90 млн случаев COVID-19 — столько же, сколько за предыдущие полгода, сообщает ТАСС со ссылкой на американский Университет Джонса Хопкинса. За две недели этот показатель вырос на 10 млн. Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 393,6 млн.

С начала пандемии в мире скончались 5 735 389 человек.

Лидерами по месячному приросту стали США (16 млн), далее идут Франция (8,8 млн), Индия (6,6 млн) и Италия (4,2 млн). В России за минувший месяц выявлено 1,9 млн новых случаев заражения.

Кроме того, США лидирует и по общему количеству заболевших за всё время — 76,4 млн человек. Далее следуют Индия (42 млн) и Бразилия (26,4 млн). Университет Джонса Хопкинса ведёт подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

В России, согласно данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, в очередной раз обновился антирекорд заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки выявлен 180 071 случай заражения. Предыдущий максимум был зафиксирован 5 февраля и составлял 177 282 случая. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились более 12,8 млн россиян.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал, что в скором времени заболеваемость коронавирусом пойдёт на спад. Однако, по его словам, полностью инфекция не исчезнет. С учётом большого числа переболевших и вакцинированных, иммунизация будет продолжаться, поэтому пандемия COVID перерастёт в сезонное заболевание.