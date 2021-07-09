Число заражений COVID в России возросло почти до шести млн

За минувшие сутки число заражений коронавирусом возросло до 5 783 333. Таким образом, за прошедшие 24 часа медики выявили 25 033 новых случаев заражения. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, что касается числа выздоровевших, то за последние сутки из российских больниц выписались 17 382 пациента. Всего же за время пандемии вылечиться удалось 5 200 219 россиянам.

Тем не менее, за минувшие сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 749 человек. Всего же болезнь с начала распространения в нашей стране унесла жизни 143 002 граждан.

Наибольший суточный прирост выявлен в Москве (5410), Санкт-Петербурге (2007) и Московской области (2511). Таким образом, Подмосковье уже который день продолжает обгонять северную столицу по числу заражений за сутки.

Ранее доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов заявил, что количество новых волн коронавируса и судьба всей эпидемии зависят от поведения людей и их отношения к вакцинации.