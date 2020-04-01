Число заболевших коронавирусом в Подмосковье выросло до 177

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Восемь уже имеющихся в обращении и 22 новых лекарственных препарата проверяются в России на возможность лечения с их помощью от новой коронавирусной инфекции. Об этом на совещании, которое провёл президент РФ Владимир Путин, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Зампред правительства уточнила, что новые препараты представлены Сибирским отделением Российской академии наук. Данные о возможности лечения ими новой коронавирусной инфекции будут получены 10 апреля, — цитирует ТАСС Голикову. Ранее президент...