Число заболевших коронавирусом в Подмосковье выросло до 177

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что число заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье выросло до 177 человек. Ранее там было подтверждено 134 диагноза COVID-19.
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Подмосковье по примеру столицы ввело режим всеобщей самоизоляции с 30 марта. Жителям региона запрещено покидать дома без особой необходимости. С 6 апреля, по словам губернатора, заработает система спецпропусков.
Таким образом, общее число выявленных заражённых в России к вечеру 1 апреля превысило 2777 человек. Инфекция унесла жизни 24 пациентов, выздороветь удалось 190 россиянам. На Москву приходится 1880 больных. В мире, по данным СМИ, число подтверждённых диагнозов достигло 900 тысяч, свыше 44 тысяч умерли.
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