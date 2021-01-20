Число выздоровевших от COVID в РФ за сутки достигло почти 27 тысяч

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В России число выздоровевших от коронавируса за сутки достигло 26 902 человек. Накануне этот показатель составлял 25 290.

Соответствующие данные приводит сайт стопокоронавирус.рф. Согласно его статистике, в общей сложности в РФ выздоровели 3 054 218 человек.

В то же время, как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки от коронавируса скончались612 жителей российских регионов. Всего с начала пандемии эта инфекция унесла жизни 67 832 россиян.

Наибольший прирост летальных случаев от COVID-19 за последние 24 часа зафиксирован в Санкт-Петербурге (79), Москве (69) и Подмосковье (39).

Также стало известно, что в российской столице за последние 24 часа коронавирус выявили у 3 458 человек. Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 904 352 случая заражения COVID-19. Об этом сообщает оперштаб по противодействию заболеванию.