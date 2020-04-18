Число умерших от коронавируса в Испании превысило 20 тысяч

https://static.news.ru/photo/4bb13cc4-8167-11ea-90a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Aparicio/Keystone Press Agency/Global Look Press

По меньшей мере 20 043 человека умерли от коронавируса в Испании с начала эпидемии. Об этом говорится в пресс-релизе Минздрава королевства.

За последние сутки число инфицированных выросло на 4 499, умерших — на 565, выздоровевших — на 3 166. Антирекорд был зафиксирован в Испании 1 апреля — тогда от COVID-19 скончались 950 пациентов.

Всего с начала эпидемии в Испании было выявлено 191 726 случаев заражения, 74 662 пациента выздоровели.

Первый случай коронавируса в Испании был выявлен 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии. Обе страны являются лидерами по числу заражений в Европе. На Апеннинском полуострове на фоне высокого показателя инфицированных — больше 172 тысяч — наблюдается и высокий показатель смертности: 22 тысячи человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,2 млн человек по всему миру, более 154,6 тысяч скончались.

В России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса (+4785 за последние сутки) в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов (+40), выздоровели 3057 (+467) человек.

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