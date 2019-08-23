https://static.news.ru/photo/33f5afa4-c64e-11e9-9f41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liz Gregg/moodboard/Global Look Press

Минздрав опубликовал данные, согласно которым число россиян, страдающих ожирением, выросло почти в полтора раза за последние пять лет.

Если в 2013 году в России было зарегистрировано 1,4 миллиона пациентов с диагнозом «ожирение», то в 2018 году их стало более двух миллионов человек.

Наибольший уровень заболеваемости в 2018 году зарегистрирован в Алтайском крае. На 100 тысяч населения там приходится 5566,9 случая болезни.

Следом идут Курганская (2711,4), Тюменская (2634,9) области, Ямало-Ненецкий автономный округ (2626,7) и Оренбургская область (2319).

В Приморском крае на 100 тысяч населения приходится 387,6 случая ожирения, что является самым наименьшим уровнем среди регионов.

Как ранее писал News.ru, российские учёные определили главное преимущество людей с избыточным весом над обладателями идеальной фигуры.