Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 105 млн

https://static.news.ru/photo/65f5a84c-6850-11eb-ac98-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С начала пандемии коронавирусом во всём мире заразились более 105 млн человек. Согласно последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, за время глобальной эпидемии COVID-19 заразились 105 387 133 человека.

Жертвами коронавируса во всех странах мира стали 2,3 млн жителей планеты.

Первое место по числу случаев заражения занимают США, в стране COVID-19 подцепили 26,8 млн человек. В пятёрку лидеров по числу случаев заражения вошли Индия (10,8 млн), Бразилия (9,5 млн), Великобритания (3,9 млн) и Россия (3,9 млн).

Наибольшее число смертей от инфекции также выявлено в США. С начала пандемии здесь скончались 459 тысяч человек. В пятёрку стран с самым большим числом летальных исходов из-за коронавируса попали также Бразилия (230 тысяч), Мексика (164 тысячи), Индия (155 тысяч) и Великобритания (112 тысяч).

Ранее NEWS.ru сообщал, что во Всемирной организации здравоохранения заявили о снижении темпов распространения COVID-19 в мире.