В России выявлено минимальное с октября число заболевших COVID за сутки

В России выявлено минимальное с октября число заболевших COVID за суткиОперштаб: число случаев COVID в России стало минимальным с середины октября
В России зафиксировано 28 343 новых случаев коронавируса за последние сутки, это минимум с середины октября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число с начала пандемии составило 10 074 797.
За сутки скончались 1145 человек, с начала пандемии от коронавируса погибло 291 749 человек. Выписаны после выздоровления 34 084 человека, за всё время — 8 млн 804 тысячи человек.
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Ранее сообщалось, что в России создали тест-систему, с помощью которой у пациента можно выявить заражение новым штаммом коронавируса «омикрон». Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что новая система позволит не только выявлять сам факт заражения коронавирусом, но и определять принадлежность штамма. Кроме того, Попова также рассказала, что из 16 человек, заражённых новой мутацией, 11 были привиты от коронавируса.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, как протекает болезнь у заражённых штаммом «омикрон». По его словам, заболевание сопровождается незначительными симптомами либо вообще бессимптомно. Такие пациенты получают минимальную терапию.