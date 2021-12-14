В России выявлено минимальное с октября число заболевших COVID за сутки

В России зафиксировано 28 343 новых случаев коронавируса за последние сутки, это минимум с середины октября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число с начала пандемии составило 10 074 797.

За сутки скончались 1145 человек, с начала пандемии от коронавируса погибло 291 749 человек. Выписаны после выздоровления 34 084 человека, за всё время — 8 млн 804 тысячи человек.

Больше всего людей заболели в Санкт-Петербурге (1989), Москве (1976), Московской области (1945), Краснодарском (769) и Красноярском краях (703). Меньше всего случаев заражения отмечено в Республике Алтай (21), Туве (18), Калмыкии (15), Ненецком округе (10) и на Чукотке (3).

Ранее сообщалось, что в России создали тест-систему, с помощью которой у пациента можно выявить заражение новым штаммом коронавируса «омикрон». Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что новая система позволит не только выявлять сам факт заражения коронавирусом, но и определять принадлежность штамма. Кроме того, Попова также рассказала, что из 16 человек, заражённых новой мутацией, 11 были привиты от коронавируса.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, как протекает болезнь у заражённых штаммом «омикрон». По его словам, заболевание сопровождается незначительными симптомами либо вообще бессимптомно. Такие пациенты получают минимальную терапию.