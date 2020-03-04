https://static.news.ru/photo/c5713c26-5e53-11ea-bb2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFLO/Global Look Press

Два пассажира с лайнера Diamond Princess помещены на карантин во Владивостоке. Общее число госпитализированных россиян достигло девяти.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя минздрава Приморья, госпитализирована семейная пара, жители Владивостока, они прилетели из Японии 29 февраля.

В настоящее время на карантине находятся девять человек с лайнера, состояние у всех удовлетворительное, заболеваний ни у кого не выявлено, — говорится в сообщении ведомства.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили коронавирус. Он сошёл на берег ещё 25 января в Гонконге. А власти Японии по прибытии судна поставили его на карантин и в течение двух недель не выпускали на берег около 3,7 тысячи человек из 50 стран.

Как сообщил NEWS.ru, всего на борту лайнера было 10 россиян. Одна россиянка находится под наблюдением врачей в Японии. Первоначально в страну вернулись восемь человек (двое лететь отказались), у троих из эвакуированных выявлен новый коронавирус. Все они чувствуют себя хорошо: заболевание протекает в лёгкой форме.