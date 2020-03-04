Два пассажира с лайнера Diamond Princess помещены на карантин во Владивостоке. Общее число госпитализированных россиян достигло девяти.
Как
В настоящее время на карантине находятся девять человек с лайнера, состояние у всех удовлетворительное, заболеваний ни у кого не выявлено, — говорится в сообщении ведомства.
Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили коронавирус. Он сошёл на берег ещё 25 января в Гонконге. А власти Японии по прибытии судна поставили его на карантин и в течение двух недель не выпускали на берег около 3,7 тысячи человек из 50 стран.
Как сообщил NEWS.ru, всего на борту лайнера было 10 россиян. Одна россиянка находится под наблюдением врачей в Японии. Первоначально в страну вернулись восемь человек (двое лететь отказались), у троих из эвакуированных выявлен новый коронавирус. Все они чувствуют себя хорошо: заболевание протекает в лёгкой форме.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен