В России за сутки число госпитализаций из-за COVID-19 сократилось вдвое

В течение суток в России госпитализировали 3804 человека, заразившихся коронавирусной инфекцией, это на 53,8% меньше, чем днём ранее, таковы данные оперштаба. Всего за 24 часа было выявлено 73 162 случая заражения ковидом.

Количество выздоровевших за сутки пациентов составило 12 2619 человек. Число умерших за 24 часа достигло 668 человек.

В Москве было выявлено 1542 случая заражения коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге цифра достигла 3096.

Ранее американские учёные выяснили, что проблемы мужской потенции могут быть вызваны перенесённой коронавирусной инфекцией. В соответствии с новым исследованием, представители мужского пола могут столкнуться с болью в яичках, проблемами с эрекцией, снижением количества и качества сперматозоидов из-за COVID-19, сообщили в SciTechDaily.

Учёные некоммерческой организации Northwestern Medicine провели исследования на крупных макаках-резусах. В ходе экспериментов специалисты выяснили, что простата, сосудистая сеть яичек, пенис и сами тестикулы могут быть заражены коронавирусом.