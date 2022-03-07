В России за сутки число госпитализаций из-за COVID-19 сократилось вдвое

В течение суток в России госпитализировали 3804 человека, заразившихся коронавирусной инфекцией, это на 53,8% меньше, чем днём ранее, таковы данные оперштаба. Всего за 24 часа было выявлено 73 162 случая заражения ковидом.
Количество выздоровевших за сутки пациентов
В Москве было выявлено 1542 случая заражения коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге цифра достигла 3096.
Ранее американские учёные выяснили, что проблемы мужской потенции могут быть вызваны перенесённой коронавирусной инфекцией. В соответствии с новым исследованием, представители мужского пола могут столкнуться с болью в яичках, проблемами с эрекцией, снижением количества и качества сперматозоидов из-за COVID-19, сообщили в SciTechDaily.
Учёные некоммерческой организации Northwestern Medicine провели исследования на крупных макаках-резусах. В ходе экспериментов специалисты выяснили, что простата, сосудистая сеть яичек, пенис и сами тестикулы могут быть заражены коронавирусом.