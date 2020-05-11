Четвёртый насельник Троице-Сергиевой лавры умер от COVID-19

Насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Илиан (Племенюк) скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Это уже четвёртая подтвержденная смерть в обители среди заразившихся коронавирусом.
О кончине Племенюка сообщает рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Ранее от COVID-19 умер главный врач лавры и Московской духовной академии игумен Тихон. Диагноз подтверждён у десятков священников Московской епархии, регулярно поступают сообщения об их кончине, также на карантин из-за коронавируса закрыт ряд монастырей, писал NEWS.ru.
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