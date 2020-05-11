Четвёртый насельник Троице-Сергиевой лавры умер от COVID-19

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В Роспотребнадзоре заявили, что зарегистрированные в РФ тест-системы на коронавирус не продаются в Интернете. Ими располагают только лаборатории.

Это следует из публикации на портале стопкоронавирус.рф. В настоящее время в России зарегистрировано большое количество ПЦР-тестов, их отличает высокая диагностическая точность. Тем не менее тест на SARS-CoV-2 может быть отрицательным...