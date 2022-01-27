«Через неделю»: вирусолог назвал сроки спада заболеваемости COVID в Москве

Спад заболеваемости коронавирусом в Москве наступит через неделю, 3 февраля, по России же заболеваемость должна снизиться примерно в середине февраля, считает вирусолог Евгений Тимаков. По его мнению, показатели будут зависеть от количества сданных анализов на «омикрон», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В Москве спад заболеваемости наступит раньше — уже примерно через неделю. А по России пик будет достигнут к середине февраля, и заболеваемость тоже пойдёт на спад. Цифры будут зависеть от того, сколько и когда будет сдано анализов, потому что «омикрон» не всегда выявляется после четвертого-пятого дня протекания болезни, так как ее уже нет в носоглотке в таком количестве, чтобы можно было распознать, — заявил Тимаков.

По его мнению, следующий подъём заболеваемости может наступить весной, однако по прогнозам вирусолога он будет не очень значительным и никак не повлияет на систему здравоохранения. Тимаков считает, что если не появятся новые штаммы коронавируса, уже летом в России установится «стабильный и невысокий уровень заболеваемости».

Ранее вирусолог Пётр Чумаков заявил, что вызванная «омикроном» волна заболеваемости COVID-19 спадёт так же быстро, как поднялась. По его словам, этот процесс может начаться уже 10 февраля.